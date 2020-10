Terna, al via il nuovo “ponte” elettrico tra Capri e la terraferma di Celestina Dominelli 15 ottobre 2020

Terna ha inaugurato il nuovo “ponte” elettrico che collega Capri a Sorrento. Si tratta del secondo di due collegamenti (il primo è entrato in esercizio nel 2017) ed è interamente sottomarino e interrato. La nuova linea è lunga 19 chilometri ed è stata realizzata impiegando tecnologie con minimo impatto ambientale dalla posa dei cavi sottomarini alla costruzione della stazione elettrica a Marina Grande progettata dall'architetto Enrico Frigerio. L'opera consentirà a Capri di approvvigionarsi di energia “verde” proveniente dalla terraferma e garantirà risparmi per la collettività e il sistema elettrico stimati in 20 milioni di euro annui.