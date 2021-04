Tavolo al gelo per due: un ristorante ironizza sulle regole anti Covid per le riaperture

“Quando hai un ristorante in montagna e il governo ti dice che puoi aprire, ma devi avere i tavoli all'aperto!”. Con queste parole un ristorante di Foppolo, località sciistica del bergamasco, ha postato un video che ironizza sulle regole anti contagio per le riaperture dal 26 aprile. Il video, pubblicato sui social e diventato virale, mostra una coppia che cena in mezzo alla neve, tra coperte e piatti ghiacciati. (Video da Facebook www.facebook.com/k2foppolo