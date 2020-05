Tavio (Simit): plasma utile contro caso di polmonite di Marco lo Conte 08 maggio 2020

In attesa del vaccino le strutture ospedaliere utilizzano un ampio spettro di trattamenti per contrastare il Covid: le terapie di supporto per chi peggiora, quelle per le complicanze e poi ci sono le terapie antivirali e le immunomudulanti. Alcuni di questi sono particolarmente efficaci ma esistono almeno 14 protocolli sperimentali aperti e vidimati dall'Aifa. Cui si aggiunge l'utilizzo del plasma da donatori guariti dal coronavirus, che però è in quantità limitata ed efficace più in alcuni pazienti che in altri, come spiega il professor Marcello Tavio, presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali