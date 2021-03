Tassi bassi e liquidità: le Banche Centrali drogano o sostengono il mercato? di Rosalba Reggio 17 marzo 2021

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da politiche espansive delle Banche Centrali, le quali hanno immesso liquidità sul mercato e tenuto bassi i tassi. Interventi finalizzati a sostenere le economie in tempo di crisi, che però non sono privi di rischi. Quali sono le conseguenze negative di queste politiche? E come giudicare l'efficacia delle strategie di Fed e della BCE? Se ne parla in diretta video sul sito e sui social del Sole 24 Ore, mercoledì 17 marzo alle 12,30 con Elena Carletti, docente di Sistemi finanziari internazionali all'Università Bocconi di Milano.