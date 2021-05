Taranto, ferito grave salvato da un elicottero dell'Aeronautica

Taranto, 11 mag. (askanews) - Un uomo di 64 anni, caduto in un dirupo in località Gravina di Leucaspide, a Statte (Ta), è stato soccorso nella serata di lunedì 10 maggio 2021 da un elicottero HH-139A dell 84esimo Centro Combat Search and Rescue (CSAR) di Gioia del Colle (Ta) dipendente dal 15esimo Stormo dell Aeronautica Militare e recuperato grazie a un verricello.

La chiamata di soccorso per l uomo, gravemente ferito, scivolato nel corso di una scalata, è giunta al CNSAS Puglia nel tardo pomeriggio di lunedì. Il luogo, particolarmente impervio e non raggiungibile dai mezzi terrestri, ha reso necessario l intervento dell'elicottero dell Aeronautica Militare.

L elicottero, attivato dalla sala operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe), si è immediatamente alzato in volo poco prima delle 20. Giunti sul posto, gli aerosoccorritori si sono adoperati per calare il verricello tra le pareti del canyon profondo circa 40 metri. Una volta assicurata al verricello, la barella, su cui gli operatori del CNSAS e del 118 avevano precedentemente stabilizzato il ferito, è stata lentamente sollevata fino a poter essere imbarcata a bordo dell HH-139A.

L elicottero atterrato dopo pochi minuti in un'area nei pressi della viabilità ordinaria dove il politraumatizzato è stato consegnato all equipe medica del 118. Terminata la missione, l HH-139A ha fatto rientro alla base militare di Gioia del Colle.

L'84esimo Centro è uno dei Reparti del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, ogni singolo giorno dell anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in anche di notte o in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato oltre 7300 persone in pericolo di vita o in condizioni di grave difficoltà.