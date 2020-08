Tamponi a Roma, situazione più tranquilla e meno file ai drive-in

Roma, 18 ago. (askanews) - Dopo un weekend di file e tante polemiche sembra tranquilla oggi a Roma la situazione delle strutture che praticano tamponi per la positività al Covid-19. Nessuna fila al San Giovanni, la struttura a sud est della capitale.

Afflusso controllato anche al Santa Maria della Pietà, a nord, come spiega Enrico Di Rosa, direttore servizio d'igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1, nonostante le criticità dei giorni scorsi che hanno portato ad aumentare le postazioni.

"Ci sono state soprattutto sabato domenica e lunedì con file piuttosto lunghe; già ieri la situazione era migliorata con 460 tamponi. Abbiamo rimandato a casa qualcuno solo nel senso che non doveva fare il tampone, ma abbiamo accolto tutti. Oggi la situazione è abbastanza tranquilla, credo che al massimo si sia fatta un'attesa di mezz'ora, tre quarti d'ora".

A Roma ci sono 18 drive-in, e altre postazioni sono state attivate anche direttamente all'interno dello scalo di Fiumicino, poiché la metà del traffico di rientro dai paesi considerati a rischio passa appunto da qui. Non ci sono invece punti di controllo per ora all'interno degli scali milanesi; se ne prevede l'apertura a Malpensa per giovedì.

Si attendono altre possibili criticità per il weekend: "Per i prossimi giorni aspettandoci ovviamente un maggiore afflusso, soprattutto per il fine settimana quando ci aspettiamo un picco di rientri, stiamo cercando di attivare una ulteriore postazione per offrire la garanzia di fare un tampone con meno disagi possibili ai cittadini".