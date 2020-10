Tamponi drive-in, anche nel Lazio al via le prenotazioni on line

Roma, 28 ott. (askanews) - Obiettivo: sfoltire le lunghe file ai drive-in ed evitare che persone potenzialmente positive, anche con sintomi, facciano come succedeva anche 10-12 ore di file. Per questo la Regione Lazio ha attivato il servizio di "prenotazione on line" per fissare un appuntamento ed effettuare il tampone molecolare al drive in senza lunghe attese.

Si può procedere in due modalità: o con il numero unico 06.9939 (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00).

Oppure on line. Si inserisce il proprio codice fiscale, poi il numero della richiesta del proprio medico di base, si sceglie il drive-in più comodo tra quelli inseriti in elenco, e si invia per la prenotazione. Al momento l'attesa è di massimo 48 ore. Ma comodamente a casa. Niente a che vedere con le 10 ore di coda, spesso al freddo e con la pioggia, che finora hanno dovuto sopportato i cittadini laziali. Più incerti però i tempi di risposta, che continuano a variare enormemente fra le 48 ore e i parecchi giorni.