Tamponi Covid, a Roma "un numero di positivi fra il 2 e il 3%"

Roma, 18 ago. (askanews) - "Noi stiamo viaggiando con un numero di positivi fra il 2 e il 3% che non è basso ma neanche altissimo per queste persone che tornano dai paesi a rischio". A parlare è Enrico Di Rosa, direttore servizio d'igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1, intervistato al drive-in di Santa Maria della Pietà. "C'è tanta gente preoccupata perché magari ha un po' di febbre, ma può succedere anche per altri motivi. I positivi ci sono, e questo ci invita a rinnovare la raccomandazione che abbiamo fatto a tutti quanti anche in vacanza: fare attenzione, continuare ad adottare le precauzioni base cioé la mascherina, il lavaggio delle mani e le distanze, che alla fine sono preziose in qualunque contesto e qualunque situazione".