La manovra ha confermato ma tagliato il bonus Cultura per ragazze e ragazzi che compiono 18 anni nel 2020. I fondi previsti dalla legge di bilancio per il 2020 sono 160 milioni, 80 in meno rispetto a quelli stanziati per il 2019. Scende da 500 a 300 euro la card che vuole promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Ecco tutte le novità.