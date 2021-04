Swg: salgono Lega e Forza Italia, in calo M5s e Fdi. Stabile il Pd

Lega in recupero e saldamente in testa, Verdi e Forza Italia in crescita, Pd stabile. In lieve calo Fratelli d'Italia che però riconquista il terzo posto, superando i pentastellati: M5S in calo di un punto, Fdi dello 0,4 per cento. Sono i risultati del sondaggio settimanale sulle intenzioni di voto alle prossime politiche, condotto da Swg nella settimana 14-19 aprile 2021 su un campione rappresentativo di 1.200 maggiorenni (metodo di rilevazione: Cati-Cami-Cawi).