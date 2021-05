Swg: Lega in calo, Fratelli d'Italia sale al 18,7%

Swg ha chiesto fra il 28 aprile e il 3 maggio le intenzioni di voto a 1.200 maggiorenni «Alle politiche a chi darebbe il suo voto?». Fratelli d'Italia tocca il massimo storico raggiungendo il 18,7 per cento. Lega in calo dello 0,9%, ma sempre in vetta nel sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto alle prossime politiche, condotta su un campione di 1.200 maggiorenni dal 28 aprile al 3 maggio (metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi). Sostanzialmente stabile il Pd, il M5s guadagna uno 0,4% rispetto alla rilevazione del 26 aprile, ma è al quarto posto.