Swg: Giorgia Meloni in corsa per insidiare il Pd

Giorgia Meloni, che da tempo ha insidiato il M5S, conquistando la terza posizione nella classifica delle intenzioni di voto redatta ogni settimana da Swg tenta ora ora di insidiare la seconda posizione sul podio al Pd. Il sondaggio condotto nella settimana fra il 7 e l'11 gennaio, segna un meno uno per il Pd e un più 0,5% per Fratelli d'Italia. Con la Lega che perde lo 0,5%, il M5S che cresce dello 0,4%, come Azione e i Verdi. Sondaggio condotto sulle intenzioni di voto di 1.200 maggiorenni con il metodo Cati-Cami-Cawi.