Swg, cresce solo Salvini, M5S perde un punto

Cresce solo Salvini, mentre gli altri partiti di governo e di opposizione segnano il passo. Lo attesta il sondaggio Swg, condotto nella settimana fra il 27 novembre e il 2 dicembre sulle intenzioni di voto di un campione di 1.500 maggiorenni. La maggioranza invece frena: in particolare il M5S arretra di un punto, il Pd perde lo 0,4 per cento. All'opposizione scende il partito di Silvio Berlusconi: Forza Italia perde in una settimana lo 0,9 per cento. Azione, di Carlo Calenda, entra in classifica al 3,3 per cento. Ecco tutti i risultati del sondaggio.Per approfondire