Swg: cresce il Pd di Enrico Letta, M5S terzo supera Fdi. Lega in calo

Cresce di quasi un punto il Pd di Enrico Letta, che tallona la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,8 per cento. Il M5s sorpassa Fdi e si riprende il terzo posto nel sondaggio condotto dal 7 al 12 aprile da Swg sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime politiche (metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.200 maggiorenni). Guadagnano Sinistra italiana, i Verdi (+ 0,3 %) e il M5S (+ 0,2 per cento). Oltre alla Lega in calo Fratelli d'Italia, + Europa (- 0,3%), Italia viva e Mdp-Articolo 1 (- 0,2 per cento).