Swg: cresce il Pd, in calo M5s e Lega

Cresce il Pd, in lieve calo M5S e, anche se di poco, la Lega, che resta comunque in testa. Stabili FdI e Forza Italia. I dati emergono dal sondaggio settimanale di Swg sulle intenzioni di voto alle prossime politiche. I dati sono stati raccolti dal 2 al 7 dicembre. Sondaggio con metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni. Ecco tutti i dati.PER APPROFONDIRE: Swg: cresce il Pd, in lieve calo M5S e Lega