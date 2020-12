Swg: in calo Lega e M5s, crescono Forza Italia e Pd

In calo Lega e M5s, in aumento Forza Italia e Pd. I risultati del sondaggio condotto da Swg nella settimana che precede il Natale sulle intenzioni di voto alle prossime politiche premia il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. In aumento anche La Sinistra/Mdp, + Europa e Cambiamo! di Giovanni Toti. Il sondaggio è stato condotto nella settimana16-21 dicembre su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni (metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi).