Swg: in aumento Lega, Pd e Fdi, Giorgia Meloni è oltre il 19% di Nicoletta Cottone 11 maggio 2021

Swg ha chiesto fra il 5 e il 10 maggio le intenzioni di voto a 1.200 maggiorenni «Alle politiche a chi darebbe il suo voto?». Resta saldamente in testala Lega, seguita da pd e Fdi. Questa settimana il partito di Giorgia Meloni sfonda il muro del 19%, in netta crescita rispetto alle Europee 2019 quando era al 6,6 per cento. Sono i risultati del sondaggio eseguito dal 5 al 10 maggio con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni.

Per approfondire

Swg, Meloni sopra il 19%, in aumento anche Lega e Pd