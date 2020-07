Superbonus, il ruolo della previdenza nella cessione del credito di Marco lo Conte 21 luglio 2020

Il Decreto Rilancio punta sul Superbonus al 100% per spingere la riqualificazione degli immobili residenziali in particolare. L'incentivo fiscale rappresenta un'occasione importante per far collaborare amministratori di condominio, imprese edili e commercialisti in un'operazione su cui si ripongono grandi speranze ma che va analizzata con attenzione. Ne abbiamo parlato nel webinar organizzato dal Sole 24 Ore e trasmesso sul proprio sito web e sulle pagine social della testata, il primo di un ciclo di appuntamenti dedicati al ruolo chiave dei commercialisti per orientare i cluster d'impresa tra norme giuridiche, fiscali, da utilizzare come leva per la crescita. Per Giuseppe Chianese, tesoriere di Assoprevidenza, anche i fondi pensione e gli enti previdenziali possono assumere un ruolo chiave nella cessione del credito.