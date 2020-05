Superbonus 110%, quei lavori in casa che spingono l'edilizia e il Pil di Marco lo Conte 26 maggio 2020

Un incentivo fiscale che permette di cedere all'impresa edile e/o a una banca un credito di imposta, per realizzare lavori di riqualificazione energetica. Il superbonus al 110% consente a proprietari e condomini di non dover nemmeno anticipare il denaro per i lavori. Lavori indicati dal Decreto Rilancio che punta a dare sollievo a un settore come l'edilizia che viene da una prolungata fase di crisi. Se n'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web del Sole 24 Ore e sugli account social della nostra testata. A spiegare gli elementi essenziali del Suberbonus Giorgio Santilli del Sole 24 Ore