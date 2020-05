Superbonus 110%, ecco quali sono gli interventi trainanti di Marco lo Conte 26 maggio 2020

Entrano in vigore il primo luglio prossimo le misure del Decreto Rilancio riguardanti il Superbonus al 110%. La misura incentiva i lavori in casa di riqualificazione energetica, oltre ad altri interventi, che consentono di ottenere un credito di imposta superiore alla spesa indicata in fattura dall'impresa: il che permette in questo caso di non dover nemmeno anticipare il corrispettivo all'impresa per il lavoro effettuato. Una misura articolata, oggetto di molti quesiti da parte dei contribuenti e proprietari di immobili. Se n'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web del Sole 24 Ore e sugli account social della nostra testata. A spiegare gli elementi essenziali del Suberbonus Luca De Stefani, dottore commercialista ed esperto del Sole 24 Ore