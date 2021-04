Super League, Juve: Non realizzabile 22 aprile 2021

La Super League di calcio non si farà. Tanto rapidamente quanto è comparsa, l'ipotesi sta infatti svanendo. Oltre ai forfait di diverse squadre, ha fatto effetto anche la reazione contraria dei tifosi. "Pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali" ha fatto sapere la Juventus in una nota, il progetto presenta "allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento". Il club poi precisa: "La Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l'intero movimento calcistico".