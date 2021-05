Super League, Boris Johnson: "Contento che i 6 club inglesi abbiano detto no" 02 maggio 2021

(LaPresse) "Accolgo favorevolmente la decisione delle sei squadre inglesi di non prendere parte alla Super League". A dirlo è il premier britannico, Boris Johnson secondo cui si tratta di "un risultato giusto per i tifosi, per i club e per le comunità" che vivono nel Paese.