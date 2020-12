Sul monopattino in sicurezza: il video tutorial della regione Emilia Romagna 18 dicembre 2020

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi nelle nostre città, ma non sempre chi li guida è consapevole dei rischi e delle regole da rispettare. Per fare chiarezza sul loro uso nel rispetto delle regole della strada e sui diritti e doveri dei monopattinisti, la Regione Emilia-Romagna ha lanciato una campagna di informazione con video e linee guida, realizzata in collaborazione con Comune e Polizia locale di Bologna e gruppo Monopattini Elettrici Bologna. I materiali saranno distribuiti alle scuole di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna, grazie a un accordo con l'Ufficio scolastico regionale, alle università, agli enti locali e ad Anas, oltre che al dipartimento Sicurezza stradale del ministero dei Trasporti.