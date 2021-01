Studenti contro la Dad, a Milano la prima scuola occupata 13 gennaio 2021

Chiedono di poter studiare e per farlo di poter tornare in classe. La didattica a distanza - dicono - non è scuola. Una quarantina di studenti del Collettivo ha passato la notte nelle aule del liceo classico Manzoni di Milano, prima scuola occupata in Italia. A loro è arrivata la solidarietà dei compagni, ma anche di molti genitori ed insegnanti.