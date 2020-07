Strigliata della sindaca ai carabinieri su manifestazione Lgtb

Roma, 15 lug. (askanews) - Una preghiera "per implorare il fallimento del ddl contro l'omotransfobia": è l'iniziativa del parroco di Lizzano, in provincia di Taranto, che ha sollevato polemiche e la protesta dei locali attivisti Lgtb (il movimento di lesbiche, gay, bisessuali e transgender), scesi in piazza davanti alla chiesa del paese per protestare. Il prelato ha risposto chiamando i carabinieri che giunti sul posto hanno cominciato a chiedere i documenti ai manifestanti per identificarli.

A quel punto è scesa in campo la sindaca del comune pugliese, Antonietta D'Oria, che ha redarguito i militari insistendo sul fatto che quello di manifestazione è un diritto dei cittadini. "Perché non identificate chi sta partecipando alla preghiera" anti-gay? ha chiesto la sindaca ai carabinieri, i quali hanno precisato che le procedure di identificazione non sono da confondere con l'arresto. Una spiegazione che non ha però convinto la prima cittadina e molti partecipanti alla manifestazione, secondo cui l'identificazione avrebbe un sicuro effetto intimidatorio.