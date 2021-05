Stresa, il giorno dopo la tragedia: "Un grande dolore, non doveva accadere" 24 maggio 2021

(LaPresse) C'è poca voglia di parlare per i vicoli di Stresa il giorno dopo il crollo della cabinovia che collegava il paese a Mottarone e che è costato la vita a 14 persone. "Un dolore immenso, un lutto per tutti noi", dicono gli abitanti del comune piemontese preoccupati anche per le conseguenze economiche. "Un colpo molto duro per Stresa e per la zona", commenta un residente mentre un altro aggiunge: "Speravamo di ricominciare ad avere un po' di gente. Stresa così è desolante".