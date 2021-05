Strage San Josè, il killer ripreso dalle telecamere di sicurezza fuori dallo scalo ferroviario 28 maggio 2021

(LaPresse) - Il killer che ha ucciso nove persone in uno scalo ferroviario a San José, in California, dove lavorava, è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza prima del massacro. Samuel Cassidy, 57 anni, è arrivato alla struttura della metropolitana leggera per la Valley Transportation Authority intorno alle 6 del mattino con un borsone pieno di pistole semiautomatiche e caricatori ad alta capacità. Sebbene non ci siano telecamere all'interno dei due edifici dello scalo ferroviario, i filmati delle telecamere di sorveglianza rilasciati dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Clara lo hanno immortalato mentre si spostava fuori dalla struttura da un luogo all'altro.