Strage pulcini maschi, parte primo trial italiano per salvarli

Una pratica selvaggia e orrenda: i pulcini maschi che non trovano collocazione nelle filiere di accrescimento vengono eliminati appena nati.

Assoavi e Animal Equality hanno aperto un dialogo con il Ministero della Salute, che durante un incontro avvenuto questa settimana ha espresso interesse per l'introduzione delle tecnologie in-ovo sexing in Italia.

Queste tecnologie permetterebbero di risparmiare le vite di oltre 25 milioni di pulcini maschi, regolarmente abbattuti in quanto considerati scarto nella produzione di uova.

Assoavi inoltre - con la collaborazione di Animal Equality, che monitora da vicino i progressi concreti - ha lanciato il primo trial presso un incubatoio italiano per una macchina in-ovo sexing in Italia, con il piano di introdurre una seconda macchina con maggiore capacità il prima possibile. In queste immagini vediamo il macchinario, atteso in Italia entro fine anno.