Strage Capaci, Mattarella depone una corona al reparto scorte della Polizia 23 maggio 2021

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sotto la targa che ricorda i poliziotti caduti nelle stragi della mafia nella caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte della Polizia. Il capo dello Stato è nel capoluogo siciliano nel 29esimo anniversario dell'attentato di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Mattarella era accompagnato dal capo della Polizia, Giannini.