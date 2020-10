Stefano Patuanelli: «Il nostro patrimonio edilizio ha bisogno di un grande intervento di recupero»

Recupero edilizio e sostegno alle imprese. Due temi affrontati dal Ministro allo Sviluppo dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a “Made in Italy: The Restart”. «Con le misure intraprese dal Governo – sostiene Patuanelli – il settore dell'edilizia, in crisi dal 2008, potrà vedere un po' di luce e ricominciare a investire nella forza lavoro. L'obiettivo del Superbonus è aiutare tutte le classi sociali». Sul tema imprese e investimenti, il Ministro dello Sviluppo afferma: «Dobbiamo parlare di diritto d'impresa, di come garantire certezze a chi fa impresa. L'Italia ha bisogno di imprese forti, che consentano al mondo del lavoro di avere certezze».