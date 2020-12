Stefano Accorsi: “Si riparte facendo rete, la cultura è investimento in coscienza” di Nicoletta Polla-Mattiot 15 dicembre 2020

Attore di cinema e teatro, regista e ora anche manager teatrale, visto che è stato nominato Direttore Artistico del Teatro della Pergola di Firenze, uno dei teatri più antichi e prestigiosi d'Italia, Stefano Accorsi racconta i suoi progetti in tempo di pandemia. E guardando alla ripartenza, spiega: “Il privato può giocare un ruolo fondamentale. Per un imprenditore essere parte attiva in questa produzione di cultura credo sia importante perché la cultura è un investimento in coscienza: per il futuro, per la società, per i propri figli, per se stessi”.