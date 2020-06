Roma, 15 giu. (askanews) - Da oggi c'è "la possibilità di chiedere online contributi a fondo perduto per chi fattura fino a 5 milioni di euro. Non c'è un click day, avrete 60 giorni per farlo e fino a 40mila euro di ristoro per i danni subiti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della seconda giornata di lavoro degli Stati generali a Villa Pamphilj.