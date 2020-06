Stati generali economia, Conte: non abbandoniamo i lavoratori

Roma, 15 giu. (askanews) - "Questo Governo ha fatto una scelta, fin dall'inizio, a differenza di altri Paesi. Qui non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non permettiamo che siano licenziati. Abbiamo 25 miliardi stanziati per perseguire questo obiettivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della seconda giornata di lavoro degli Stati generali a Villa Pamphilj.

"Vogliamo prevenire ed evitare la disoccupazione - ha aggiunto il premier - oggi portiamo in Consiglio dei ministri un decreto che consentirà a imprese e lavoratori che hanno cumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poterne cumulare subito altre 4. Ma questo strumento si è rivelato farraginoso, ora lo vogliamo riformare e semplificare".