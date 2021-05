Startup Electra Vehicles investe 3,6 milioni dollari a Torino per automotive elettrico 19 maggio 2021

(LaPresse) La startup statunitense Electra Vehicles approda in Piemonte e investe 3,6 milioni di dollari a Torino per progettare il futuro dell’automotive elettrico sul territorio. A presentare l'iniziativa, che prevede anche un piano di assunzioni in loco, l'assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca e il ceo di Electra Vehicles Fabrizio Martini. “Un altro investimento importante sul nostro territorio, sono circa 3,6 milioni di dollari. E' la dimostrazione che il Piemonte è un territorio ricettivo, che è pronto a supportare e sviluppare le imprese e sostituire il suo passato con il futuro, in questo caso con le batterie, con l'intelligenza artificiale, andando appunto a proiettarsi in un futuro di industria. Siamo una regione che ha grandi possibilità. L'aerospazio e l'automotive sono i suoi grandi filoni su cui stiamo lavorando. Siamo sicuri che questa non sia l'ultima operazione che ricadrà sul nostro territorio in termini di impatto economico”, ha commentato Ricca.