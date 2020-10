Start up al servizio dell’inclusività di Marco Lo Conte 22 ottobre 2020

La forza dell'innovazione è di far sentire il suo effetto anche al di là del singolo brevetto o del singolo prodotto, dal momento che la messa a fattor comune di nuovi prodotti e processi offre una spinta rilevante in tutto l'ecosistema. E' questo uno dei temi che affrontano le start up in questa fase, anche e soprattutto in questa fase storica caratterizzata dal coronavirus, che dirada enormemente le occasioni di incontro fisico tra i soggetti coinvolti in questo sistema ed esalta le connessioni a distanza. Se n'è parlato in occasione del videoforum L'Italia che riparte #GoBeyond cui ha partecipato Diego Pianese Cfo di Bionit Labs (Adam's Hand).