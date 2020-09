Start up, le ricette per farsi notare 03 settembre 2020

Per trasformare un'idea in un'impresa occorre un gran lavoro, in cui la capacità di farsi notare - in rete e nelle relazioni personali - è fondamentale. Per raccogliere fondi, ovviamente, ma anche per espandere il business. Tema delicato se si vive lontano dalle metropoli e il business non è “trendy” come può essere il caso di chi opera al Sud o si occupa di logistica. Ne abbiamo parlato nel corso di uno dei videoforum dedicato per la serie “L'Italia che riparte”. Ospite della trasmissione Samuele Furfaro fondatore e Ceo di Macingo.