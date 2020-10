Start up alla prova del Covid 17 ottobre 2020

L'Italia riparte dalla lezione che il Covid ha imposto alla società e all'economia. In particolare le start up innovative hanno impresso un'accelerazione di molti processi, in particolare con la digitalizzazione dell'attività dei servizi e della scuola. Ma il Covid ha condizionato molto anche il mondo delle start up, come spiega Federico Sbandi di Brunswick Group, intervenuto al videoforum Italia che riparte #GoBeyond