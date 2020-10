Start up per l’economia circolare 15 ottobre 2020

L'Italia riparte dall'innovazione, non solo per quanto riguarda la tecnologia ma in tutti i comparti, compreso l'agroalimentare. In questo videoforum della serie #GoBeyond, la call for ideas lanciato da Sisal, ci occupiamo di come le start up siano diventate protagoniste dell'economia circolare anche in settori più tradizionali come l'agroalimentare. Ospiti di Marco lo Conte, Piero Manzoni, fondatore di NeoruraleHub, incubatore di competenze nell'economia circolare per tutta la filiera agroalimentare e Federico Sbandi di Brunswick