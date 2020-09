Start up per il sociale: il caso di Bioverse di Marco lo Conte 17 settembre 2020

Non solo fintech o ambiente, medicina o meccanica: le start up possono avere un ruolo fondamentale a sostegno di settori sociali in difficoltà o di popolazioni che necessitano interventi emergenziali. E' questo il caso di Bioverse, start up dell'area medica nata di recente e subito premiata l'anno scorso in occasione dell'edizione 2019 di GoBeyond, la call for ideas che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Ospite del videoforum della serie L'Italia che riparte, Caterina Giuliani fondatrice di Bioverse.