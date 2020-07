Start up, guida alla raccolta dei finanziamenti 23 luglio 2020

L'Italia che riparte non può fare a meno dell'innovazione che le start up portano sul mercato. Ma come tramutare le idee messe a punto spesso da studenti universitari in imprese solide? La ricerca dei primi finanziatori è tema fondamentale per le start up. Ne parliamo in questo appuntamento con Paolo Barbato di Wiseair e Dario Giudici di Mamacrowd