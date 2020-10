Start up al femminile di Marco lo Conte 03 ottobre 2020

Chi investe in aziende appena nate mostra molto interesse per l'unicità della proposta. Per questo si mostra un'attenzione rilevante per “categorie” che, anche se, spesso vanno strette ai diretti interessati, sono utili per valorizzare le specificità di una start up. E' il caso delle imprese al femminile che sono tra gli obiettivi di investimento di molti soggetti come Angel 4 Woman, guidata da Lorenza Morandini, intervenuta al videoforum L'Italia che riparte #GoBeyond