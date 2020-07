Start up, ecco come convincono i finanziatori di Marco lo Conte 24 luglio 2020

L’Italia che riparte non può fare a meno dell’innovazione che le start up portano sul mercato. Ma come tramutare le idee messe a punto spesso da studenti universitari in imprese solide? La ricerca dei primi finanziatori è tema fondamentale per le start up e al centro di iniziative come GoBeyond, la call for action promossa da Sisal per stimolare la cultura delle start up, oltre che un premio, giunto alla quarta edizione e che verrà assegnato a ottobre 2020. Ne parliamo qui con Dario Giudici di Mamacrowd, piattaforma che mette in collegamento i risparmiatori e i progetti di start up in cerca di finanziatori