Start up, dall’idea allo sviluppo le ricette per le imprese innovative 04 settembre 2020

Quanto conta l'idea e quanto invece l'implementazione di una strategia adeguata? Quando le start up si propongono sul mercato hanno di fronte a sé un percorso accidentato e tanto da fare per farsi conoscere, raccogliere fondi, stabilizzare e far evolvere il proprio business. Ma quali sono i fattori chiave da considerare nella fase iniziale delle imprese? Ne abbiamo parlato nel corso di uno dei videoforum dedicato per la serie “L'Italia che riparte”. Diego De Simone è Innovation manager e fondatore di Botika, start up di intelligenza artificiale.