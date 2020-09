Spoleto, rubata la reliquia di Papa Wojtyla: appello del vescovo

Roma, 24 set. (askanews) - Rubata dal Duomo di Spoleto la reliquia di San Giovanni Paolo II. L'appello dell'arcivescovo, monsignor Renato Boccardo a chi ha preso l'ampolla col sangue del Pontefice Santo: "Restituite quanto prima il prezioso Oggetto trafugato".

"Con sorpresa e con dolore abbiamo appreso la notizia del trafugamento della reliquia di San Giovanni Paolo II custodita nella Cappella del Crocifisso nella nostra Cattedrale. È un atto grave perché ferisce la sensibilità e la devozione di tante persone, e perché manifesta una mancanza di rispetto e considerazione nei confronti dei sentimenti di coloro che in questi anni si sono recati in pellegrinaggio alla Cappella del Crocifisso per affidare gioie e dolori, fatiche e speranze all'intercessione del Santo Pontefice. Voglio sperare che si tratti di un atto di superficialità e non per offendere la sensibilità dei fedeli. Voglio sperare anche che questo gesto sconsiderato non sia stato compiuto a fini di lucro, purtroppo sappiamo che succede anche questo. Esorto tutti i devoti di Giovanni Paolo II a continuare ad affidarsi a lui che è intercessore potente verso il Signore, rivolgo un appello accorato a chi è stato autore di questo gesto: restituite la reliquia alla Cattedrale, è un gesto di responsabilità e di serietà. Non è facendo operazioni del genere che si ottiene pubblicità o successo, è soltanto rispettando la vita, il sentimento, la devozione, l'orientamento di ciascuno che noi riusciamo a costruire una società che sia una casa serena e pacifica per la convivenza di tutti".