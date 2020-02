Spiaggia della Pelosa: dal 1° giugno si prenota con la app

●

Alla spiaggia sarda della Pelosa, nel comune di Stintino, arriva il numero chiuso. Dal 1° giugno al 30 settembre, dalle 8 alle 18, per entrare in spiaggia si dovrà prenotare e pagare. Si prenota tramite app e, una volta pagato, all'ingresso si riceverà un braccialetto biodegradabile. Sarà di colore diverso ogni giorno e diventerà il lasciapassare per la spiaggia. L'accesso giornaliero all'arenile sarà limitato a 1.500 persone (finora fino a 5mila al giorno). La quota, che potrà essere pagata attraverso l'app, sarà di circa 3,50 euro a persona. Dal pagamento saranno esclusi sono i bambini sotto i 12 anni. Il ticket servirà per i costi dell'acqua degli erogatori, per le pulizie e per la manutenzione dell'arenile. Già dal 2018 un regolamento prevede l'uso della stuoia e il divieto di fumo. Regole affiancate dal divieto di accesso di animali sino alle 20 e dal divieto di asporto della sabbia.