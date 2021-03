Speranza: il virus è ancora forte, marzo sarà non semplice

Roma, 6 mar. (askanews) - "Il virus è ancora forte, è presente e le sue varianti lo rendono ancora più complesso da gestire e veloce nel diffondersi. Oggi abbiamo nuovi strumenti. Se avessimo detto un anno fa che saremmo stati a vaccinare milioni di cittadini non ci avremmo creduto. Ora è necessario un doppio atteggiamento: grande prudenza, grande cautela, ancora come istituzioni unite chiediamo alle persone la massima attenzione e cautela perchè non si può ancora abbassare la guardia; ma c'è nel contempo un messaggio di fiducia, questa battaglia la vinceremo e l'arma principale è il vaccino. Dobbiamo insistere e far capire a tutti che è un atto semplice che salva tutti". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza all'inaugurazione del nuovo hub per somministrare i vaccini anti Covid alla stazione Termini di Roma.

"Questo marzo non sarà semplice e dobbiamo mettere in campo ogni sforzo e energia, tutti insieme per provare a vincere questa battaglia", ha concluso Speranza.