Speranza conferma: il Lazio in zona arancione (ma da martedì 30)

Roma, 26 mar. (askanews) - "Sulle ordinanze, in modo particolare sul Lazio, noi abbiamo un modello che sulla base del quadro epidemiologico può portare un determinato territorio in un'area di maggior rischio, la zona rossa, o minor rischio la zona arancione. Questo prevede l'impianto che andremo a prolungare. È chiaro che ci saranno Regioni che potranno ancora passare in zona rossa e sono in arancione e Regioni invece che dalla zona rossa passeranno in arancione. Questo ultimo caso è il caso del Lazio, negli ultimi giorni ha avuto dei dati in miglioramento e quindi nella prossima cabina di regia e nelle prossime determinazioni, il Lazio non sarà più zona rossa, ma sarà zona arancione. Questo avverrà a scadenza naturale dell'ordinanza vigente, l'ordinanza scade alla mezzanotte tra lunedì e martedì e quindi da martedì il Lazio sarà zona arancione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa col presidente del Consiglio Mario Draghi.