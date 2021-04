Speranza: almeno 45 milioni di vaccini in arrivo entro giugno

Roma, 15 apr. (askanews) - "Come ho ricordato nel secondo trimestre i contratti europei prevedono circa 50 milioni di vaccini in arrivo nel nostro paese. E' di ieri la notizia che Pfizer anticiperà per l'Unione Europea 50 milioni di dosi dal quarto al secondo trimestre; è un'ottima notizia che porterà in Italia il 13,26% dei questi 50 milioni che equivale a poco meno di altri 7 milioni di dosi" Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante l'informativa alla Camera dei Deputati sulla campagna vaccinale. "Prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando sulla base di 45 milioni di vaccini in arrivo entro giugno. Voglio ringraziarlo per il lavoro prezioso che sta svolgendo. 45 milioni di dosi in un trimestre ci mettono nelle condizioni di mettere al riparo le fasce anagrafiche più a rischio. Abbiamo somministrato la prima dose al 76% degli over 80 e al 30% di quelli fra 70 e 80 anni. Il nostro obbiettivo è entro questo trimestre somministrare la prima dose al target sopra i 60 anni dove si è concentrato il 95% dei decessi".