Spazzacorrotti: la retroattività è incostituzionale

L'applicazione retroattiva della legge Spazzacorrotti è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta dichiarandola incompatibile con l'articolo 25 della Costituzione. Nessuno può essere punito, se non in base a una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. La Spazzacorrotti, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, equipara la corruzione a reati come mafia, terrorismo e traffico di droga. Questa equiparazione preclude l'accesso alle misure alternative alla reclusione. Sulla retroattività della legge alla Corte costituzionale sono arrivati 17 ricorsi dai tribunali di sorveglianza. Denunciavano la mancanza di una disciplina transitoria che ne impedisse l'applicazione ai reati commessi in precedenza.Per approfondire