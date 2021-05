Spazio, SpaceX lancia in orbita un altro lotto di satelliti Starlink 27 maggio 2021

(LaPresse) Nuovo lancio di SpaceX che ha mandato in orbita un nuovo lotto di satelliti Starlink per l’accesso a internet satellitare globale a bassa latenza. L’azienda di Elon Musk che ha tra gli obiettivi quello di diventare il primo provider internet globale ha infatti lanciato 60 nuovi satelliti decollati dalla base di Cape Canaveral a bordo del Falcon 9. Si tratta del 118° lancio dell’azienda californiana, l’85° in cui va a buon fine il recupero del primo stadio del razzo.